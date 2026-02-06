Если наследников нет: омичам рассказали о судьбе гаражей и земли после смерти владельца

Без хозяина могут оказаться инженерные коммуникации, здания и помещения, земельные участки, гаражи, объекты незаверенного строения и многое другое.

Omskinform.ru

Заместитель директора департамента имущественных отношений администрации Омска Юлия Мамаева рассказала представителям СМИ о деятельности мэрии в отношении выморочного имущества и объектов недвижимости, не имеющих владельца.

Она уточнила, что бесхозяйное имущество – это активы, не имеющие собственника или от которых собственник отказался. К нему относятся объекты незавершенного строительства, сети коммуникаций, сооружения, строения, помещения, а также движимое имущество, такое как гаражи и нестационарные торговые объекты. Выморочное имущество – это имущество умершего человека, на которое нет наследников либо наследники не вступили в права.

Администрация города Омска уполномочена работать с бесхозяйным имуществом на основании распоряжения от 9 июня 2023 года № 149-Р.

– Алгоритм работы департамента состоит из ряда мероприятий, таких как сборы доказательной базы. В отношении бесхозяйного имущества подаются запросы в министерство имущественных отношений, в Территориальное управление Росреестра Российской Федерации по Омской области, затем в Росреестр по нахождению имущества в соответствующих реестрах. Как только приходит информация о том, что это имущество отсутствует в реестрах, соответственно, в департаменте имущественных отношений готовится техническая документация и направляется в Росреестр на постановку на учет бесхозяйного имущества, – рассказала Юлия Мамаева.

Объекты выявляются по обращениям граждан и организаций, после чего проводится проверка. В отношении выморочного имущества направляются запросы в МВД и ЗАГС для подтверждения факта смерти собственника и отсутствия наследников. Чаще всего речь идет о садоводческих земельных участках.

omskinform.ru

Срок перехода выморочного имущества в муниципальную собственность составляет около года, для линейных объектов – от полутора лет, для недвижимого имущества – от двух с половиной лет. Процедура осуществляется через суд: после постановки объекта на учет как бесхозяйного и истечения установленного срока (3 месяца для линейных объектов, 1 год для недвижимого имущества) при отсутствии собственника, администрация подает иск в суд о признании права муниципальной собственности.

Дальнейшая судьба имущества зависит от его типа. Инженерные коммуникации закрепляются за ресурсоснабжающими организациями для эксплуатации и содержания. Недвижимое имущество, здания и помещения в первую очередь предлагаются муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения.

Если потребность в таком имуществе отсутствует, оно реализуется посредством торгов или сдается в аренду в соответствии с действующим законодательством.