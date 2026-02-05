Кричали о помощи из окон: в омской многоэтажке вспыхнул пожар

Пожарные спасли 11 человек из задымленного здания.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Вчера, 4 февраля, в девятиэтажном доме на улице Омской произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 18:46. Сообщается, что в тамбуре на первом этаже вспыхнули два старых дивана. Один из очевидцев предположил, что там мог спать мужчина.

Как сообщил руководитель тушения пожара полковник Ринат Ханафеев, горящий поролон вызвал сильное задымление, которое моментально заполнило все девять этажей.

– Жильцы боялись покидать свои квартиры без средств защиты органов дыхания. Мы слышали крики о помощи из окон, – отметил Ханафеев.

Прибывшие сотрудники МЧС организовали масштабную спасательную операцию. В то время как одни звенья боролись с огнем, другие в специальных дыхательных аппаратах выводили людей из опасной зоны. Всего спасатели эвакуировали 11 человек, еще 25 жильцов покинули здание самостоятельно до приезда подразделений. В результате пожара никто не пострадал.

Для очистки подъезда от токсичных продуктов горения пожарные применили тактическую вентиляцию. В тушении были задействованы 26 спасателей и 8 единиц техники. Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели.