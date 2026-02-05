Легенда «Авангарда» Сушинский сыграет против сборной МИДа

Ассоциация любительского хоккея собирает крепкую команду на матч с сотрудниками дипломатического ведомства.

16 февраля в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве состоится хоккейный матч «Дипломатия льда», приуроченный к празднованию Дня дипломатического работника. Соперники – сборные Ассоциации любительского хоккея (АЛХ) и Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД).

Во время церемонии открытия состоится уникальное событие – впервые в истории перед хоккейным матчем на льду появится рояль, а пианистка, лауреат международных конкурсов, амбассадор проекта «Русская фортепианная школа» Марина Яхлакова исполнит несколько произведений.

За команду АЛХ сыграют губернаторы регионов, сенаторы, депутаты, дипломаты, представители федеральных служб, ветераны спорта, деятели культуры, хоккеисты-любители. В их числе – двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, прославленный футболист Александр Мостовой, легенда омского «Авангарда», чемпион России и мира по хоккею Максим Сушинский, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев и другие.

Символическое вбрасывание произведут почетные гости и глава АЛХ Алина Бородаева, включенная в Книгу рекордов России как первая и единственная женщина – президент мужского хоккейного клуба. Также на матче будут присутствовать руководители российского МИДа.

Перед игрой состоится презентация Музея российского хоккея – нового совместного проекта АЛХ и клуба «Легенды хоккея». В холле стадиона будет располагаться тематическая выставка «Дипломатия льда».

Добавим, что вице-президентом Ассоциации любительского хоккея является известный омский предприниматель и меценат, руководитель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин. Матч «Дипломатия льда» состоится при его поддержке.