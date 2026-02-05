В Омской области покусанному собакой ребенку выплатят 170 тысяч

У мальчика остались неизгладимые шрамы на лице.

В Омской области суд вынес решение по делу о нападении бездомного пса на 3-летнего мальчика в Шербакульском районе. Инцидент произошел 28 апреля прошлого года, когда собака проникла во двор частного дома и несколько раз укусила ребенка за лицо.

С полученными травмами ребенка госпитализировали. Сейчас раны уже зажили, однако на лице у мальчика остались неизгладимые шрамы.

Поскольку ответственность за контроль над бездомными животными лежит на органах местного самоуправления, прокуратура направила иск в суд. Администрацию обязали выплатить родителям 170 тыс. рублей в качестве компенсации.