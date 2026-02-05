УФАС назвало «приемлемыми» цены на бензин в Омской области

Они выросли из-за изменений в налоговой и акцизной политики.

Фото создано при помощи ИИ

Омская область находится в самом конце списка по уровню цен на бензин в стране, заявил на пресс-конференции в Доме журналистов руководитель Омского УФАС Вадим Кабаненко. Эксперт признал, что цены на топливо растут.

– Цены растут. Но они формируются следующим образом: у нас есть биржа, на которой происходят торги на реализацию опта и мелкого опта нефтепродуктов. Там есть зоны, например, Сибирь, Урал, центральная часть России, Дальний Восток. У каждой зоны свои цены. К сожалению, с начала этого года стоимость бензина выросла. Связано это с изменением налоговой и акцизной политики в государстве. В данном товаре налог и акциз присутствует. Потихоньку цены растут, сначала на бирже, потом в рознице, – объяснил Вадим Кабаненко.

Цены на топливо в регионе руководитель УФАС назвал приемлемыми.

– По уровню цен наши – самые приемлемые, если можно такое слово применить, – отметил Вадим Кабаненко.

Он также добавил, что цены на бензин находятся под пристальным вниманием ведомства.