КХЛ готова рассмотреть Омск для проведения Матча звезд

КХЛ готова рассмотреть Омск и Нижний Новгород в качестве площадок для предстоящих Матчей звезд. Об этом сообщил вице-президент лиги Сергей Доброхвалов. Условием для организации мероприятия является инициатива со стороны региональных властей.

Как отметил Доброхвалов, в Омске уже функционирует современная арена, которая еще не принимала Матч звезд. Новая площадка также скоро откроется в Нижнем Новгороде.

– У нас арена в Омске, на которой мы не проводили Матч звезд, в этом году запускается новая арена в Нижнем Новгороде, которая, думаю, тоже с радостью пожелает принять участие в таком празднике. Если у регионов такое желание возникнет, мы с радостью согласимся. Также есть другие города, где Матч звезд еще не проводился и которые также высказывали свое желание, – приводит слова Доброхвалова ТАСС.

По словам Доброхвалова, интерес к проведению мероприятия проявлял и Дальний Восток, однако плотный календарь лиги и сложная логистика пока затрудняют реализацию планов в этом регионе.

Напомним, что Матч звезд КХЛ в 2026 году пройдет 7-8 февраля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». От «Авангарда» на звездный уик-энд отправятся Эндрю Потуральски, Константин Окулов и Дамир Шарипзянов.