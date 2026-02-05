Омская мэрия вновь начала публиковать данные о зарплатах

При этом зарплата главы города названа не будет.

Омская мэрия вновь начала публиковать отчеты о зарплатах сотрудников. Пока на сайте появились данные о доходах представителей казенного учреждения «Городской жилищный центр» за прошлый год.

Директор центра Марина Заборовская зарабатывала по 80 тыс. рублей в месяц. Это на 3 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Ее заместитель – главный бухгалтер получала по 59 тыс. рублей.

Отметим, что данные о доходах глав департаментов, вице-мэров и мэра с 2021 года не публикуют. Чиновникам и депутатам дали такое право после начала СВО.