«Белый список» Минцифры пополнился цифровыми сервисами федерального банка

Финансовые инструменты останутся доступными даже при отключениях мобильного интернета.

Мобильный банк и другие сервисы ВТБ вошли в «белый список» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Это позволит всем клиентам пользоваться финансовыми инструментами в период ограничений мобильного интернета, которые могут происходить в целях безопасности. Клиенты банка смогут перевести деньги и оплатить покупки и услуги, заказать банковские карты, найти ближайшее отделение и многое другое. Через онлайн-банк можно совершить 99 % самых частых операций. Для его работы клиентам не нужно ничего настраивать – операторы связи делают это сами.

– Ежемесячно ВТБ Онлайн пользуются почти 27 миллионов человек. Мы провели работу со всеми профильными ведомствами, чтобы даже при отключениях мобильного интернета нашим клиентам оставались доступны все финансовые сервисы, полезный контент и поддержка. В онлайн-банке работает умный чат-бот с ИИ, а позвонить в кол-центр можно прямо со страницы входа в ВТБ Онлайн, – напомнил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

Напомним, что Минцифры 4 февраля включило в «белый список» компаний, сервисы которых остаются доступными при отключении интернета, банки, службы доставки, СМИ, сервисы ФНС и другие.

В их число вошли: банки ВТБ и ПСБ; службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат»; из СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсантъ» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»; ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков; Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства; железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс»; операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ контур»; онлайн-кассы «Эвотор»; мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса; компания «Росагролизинг»; сеть магазинов «Детский мир»; сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»; маркетплейс «Мегамаркет»; ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.