Омич возглавил военный комиссариат в Свердловской области

Фото: gorod-kamyshlov.ru

С 26 января подполковник Станислав Сенькин занял должность военного комиссара города Камышлова, Камышловского и Пышминского районов Свердловской области. Об этом сообщили в администрации Камышловского городского округа.

Станислав Сенькин – уроженец Омска и выпускник местного танкового института. Подполковник отдал службе в вооруженных силах 23 года. За годы карьеры он прошел путь от замкомандира роты до начальника штаба полка.

С первого дня начала специальной военной операции Станислав Сенькин является ее участником. В мае 2022 года он получил тяжелое ранение, но после реабилитации вернулся в зону боевых действий.

Перед назначением на текущую должность подполковник окончил Общевойсковую академию имени Фрунзе в Москве. После этого его назначили в 90-ю танковую дивизию, а затем перевели в комиссариат.