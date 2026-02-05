Омские депутаты хотят участвовать в судьбе «Тепловой компании» и «ПП № 8»

Важные вопросы деятельности акционерных обществ будут решаться с участием представителей горсовета.

Omskinform.ru

Омские власти планируют внести изменения в управление долями акционерных обществ, принадлежащих муниципалитету. Этот вопрос рассматривался сегодня, 5 февраля, на заседании комитета Омского горсовета по вопросам экономического развития.

Речь идет о бывших муниципальных предприятиях «Тепловая компания» и «Пассажирское предприятие № 8». Ранее они их акционировали, при этом акции принадлежат городу.

Согласно поправке, представители горсовета в акционерных обществах теперь будут обязаны получать указания от горсовета при рассмотрении на совете директоров особо важных вопросов. К таким вопросам отнесли:

реорганизацию и ликвидацию общества; одобрение крупных сделок; одобрение сделок с недвижимостью; размер дивидендов и порядок их выплаты; определение части прибыли, которая распределяется между участниками; использование резервного фонда и иных фондов; участие или прекращение участия в других организациях.

Чтобы получить указания, представитель должен будет вынести вопрос сначала на профильный комитет горсовета. В случае отсутствия указаний представитель сможет голосовать по своему усмотрению.

Председатель комитета по вопросам экономического развития Алексей Провозин рассказал «Омск-информу», что дает эта поправка.

– 100 % акций принадлежит городу Омску, но поменялась организационно-правовая форма. Акционерные общества – это самостоятельные хозяйствующие субъекты. Депутатский корпус должен участвовать в процессе управления имуществом бывших муниципальных предприятий, – отметил Провозин.

Пока представителей горсовета в советах директоров акционерных обществ нет. Они войдут в советы после того, как появится соответствующая нормативная база. По словам Провозина, возможно, это случится уже в текущем году.

Депутаты на комитете поправку поддержали. Окончательное решение примут на пленарном заседании.