·Происшествия

На трассе под Омском автоледи вылетела на встречку и погибла

Полиция проводит проверку.

Сегодня, 5 февраля, около 08:40 утра в полицию поступил сигнал о серьезной аварии на трассе Омск – Красноярка. Согласно предварительным данным, 53-летняя женщина за рулем «Черри-Тиго» выехала на полосу встречного движения в районе 28-го километра и врезалась в автомобиль «Рено», которым управлял 67-летний мужчина.

В результате столкновения женщина, находившаяся за рулем «черри», погибла на месте аварии.

Сейчас сотрудники ГИБДД регулируют движение на опасном участке дороги. Проводится проверка.

