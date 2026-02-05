Омск-Информ
Омич получил статусное назначение в системе водного транспорта

Андрея Комарова повысили до заместителя руководителя учреждения.

В руководящем составе ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» произошли кадровые изменения. Пост заместителя руководителя учреждения занял Андрей Комаров, имеющий многолетний опыт работы в речной отрасли и судостроении.

Трудовой путь Комарова начался в ОАО «Иртышское пароходство» с должности моториста-матроса на теплоходе «Механик Калашников». В дальнейшем он занимал ключевые управленческие посты, в том числе работал исполнительным директором Омского судоремонтно-судостроительного завода.

До текущего назначения Комаров трудился в должности заместителя начальника отдела судового хозяйства и промышленной деятельности в ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть».

