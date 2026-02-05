Омск-Информ
В Омске пилот вертолета незаконно взлетел с площадки аэропорта

Разрешение на взлет он не получил.

В Омске пилота вертолета Ми-2 привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства. Инцидент был выявлен в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Установлено, что в ноябре 2025 года во время учебного вылета пилот поднял вертолет в воздух с площадки, находящейся в диспетчерской зоне аэродрома Омского аэропорта в контролируемом воздушном пространстве класса С. Разрешение на взлет мужчина не получил.

По результатам проверки пилота привлекли к ответственности согласно ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

