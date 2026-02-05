Хоценко распорядился профинансировать ремонт дорог в малых городах и Омске

Кроме дорог областного центра работы будут производиться Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре и Тюкалинске.

Фото: Сергей Мельников

Правительством Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко принято решение о выделении субсидий из областного бюджета на ремонт дорог местного значения. Общий объем финансирования составит 330,7 млн рублей. Основная часть средств – 284,6 млн рублей – будет направлена на дорожные работы в пяти малых городах региона: Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре и Тюкалинске. Финансирование рассчитано на два года и позволит муниципалитетам последовательно привести в нормативное состояние ключевые городские улицы, по которым ежедневно передвигаются жители, общественный транспорт и спецслужбы.

Отдельный объем средств предусмотрен для областного центра. В 2026 году Омск получит 46,1 млн рублей на ремонт улиц Рабиновича и Госпитальной – участков, имеющих важное значение для городской логистики.

За счет выделенных средств планируется отремонтировать порядка 19 километров дорог местного значения. Для малых городов это означает не только улучшение качества улично-дорожной сети, но и повышение безопасности движения, комфорта для пешеходов и водителей, а также более устойчивое развитие городской инфраструктуры. Поддержка муниципалитетов в дорожной сфере остается одним из приоритетов региональной политики. Решение о финансировании сразу на два года позволяет городам заранее планировать работы, выстраивать графики ремонта и эффективно использовать бюджетные средства.