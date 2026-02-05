В Омске начали судить газовщиков, провернувших схему обмана на 27 млн рублей

Директора компаний брали деньги за проведение газа, который полагался людям бесплатно.

Фото создано при помощи ИИ

В Куйбышевском районном суде Омска началось рассмотрение громкого уголовного дела о хищении средств при газификации. На скамье подсудимых оказались 55-летний директор ООО «Межоблгаз» Константин Гуляев и 38-летний глава ООО «Юза-Инвест» Дмитрий Панченко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, с сентября 2021 года по март 2023 года фигуранты убеждали омичей оплачивать проведение газа, скрывая информацию о существовании федеральной программы бесплатной догазификации. Потерпевшим заявляли, что государственного финансирования нет, а бесплатного подключения придется ждать долго.

Жертвами схемы стали 429 человек, а общая сумма ущерба превысила 27,4 млн рублей. На первом заседании прокурор начал оглашение обвинительного заключения. Сами подсудимые вину не признают. Им грозит до 10 лет лишения свободы.