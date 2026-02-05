Омск-Информ
·Общество

Под Омском построят канализацию за 3 миллиарда

Сооружения появятся в Омском районе.

В двух районах Омска и области построят канализацию. Это произойдет в рамках регионального проекта «Жилье».

К 2029 году трубы проведут от села Красноярка через дачный поселок Чернолучинский, села Чернолучье и Новотроицкое Омского района до очистных сооружений Омска. Планируемая мощность составит порядка 132 тысяч кубометров в сутки. Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей.

В такую же сумму обойдется строительство канализации от Омска до Ясной Поляны в Омском районе. Мощность составит свыше 43 тысяч кубометров в сутки. Канализацию запустят также в 2029 году.

