В Омскую область раньше срока вернулись перелетные птицы

В южной части региона зафиксировали стаи черных жаворонков.

Фото: UniversusGPT

В южной части Омской области зафиксировано возвращение перелетных птиц, черных жаворонков. Их заметили специалисты Управления по охране животного мира в заказнике «Степной» в Оконешниковском районе.

Уточняется, что прилетела огромная стая из тысячи птиц. В заказнике они обоснуются на лето, устроят гнезда и выведут птенцов.

Это уникальное явление для региона. В прошлом году черные жаворонки прилетели с зимовки в конце февраля. Эти птицы занесены в Красную книгу Омской области.