·Политика

Омский депутат настаивает на смертной казни для педофилов

Парламентарий Игорь Антропенко направил законопроект в Правительство РФ.

Депутат Госдумы от Омской области Игорь Антропенко выступил инициатором законопроекта смертной казни. Соответствующий документ он направил в Правительство РФ.

Парламентарий считает, что за подобные преступления необходимо применять самую высшую меру наказания.

– Смертная казнь за подобные преступления просто необходима. И не может быть никаких сроков давности у деяний, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такой законопроект был направлен в Правительство РФ и Верховный суд, – сказал Антропенко.  

В федеральном кабмине отметили, что действующее законодательство уже предусматривает пожизненное лишение свободы за самые тяжкие преступления против детей и подростков. Смертная казнь в России как вид наказания за преступления отменена с 1997 года.

