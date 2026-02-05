На матче «Авангарда» с «Автомобилистом» «не досчитаются» двоих Буше

Главный тренер омичей Ги Буше и бывший нападающий «ястребов», ныне играющий за уральцев, Рид Буше пропустят игру по семейным обстоятельствам.

Фото: hawk.ru

Любопытная хоккейная коллизия ждет болельщиков на сегодняшнем матче «Авангарда» с «Автомобилистом» на «G-Drive Арене» в Омске.

Пару дней назад появилось сообщение, что главный тренер «ястребов» Ги Буше пропустит матч и поедет в родную Канаду.

Наставник уже рассказывал, что хотел посетить одну из игр чемпионата Национальной ассоциации студенческого хоккея (NCAA) с участием его дочери Наоми Буше. 22-летняя девушка последний год в команде Йельского университета. В 26 играх она забросила 6 шайб и отдала 18 результативных передач. 6 и 7 февраля команда Йельского университета проведет два заключительных домашних матча в регулярном чемпионате против университета Кларксона и университета Святого Лаврентия. Судя по всему, любящий отец хочет устроить спортивное будущее дочери.

По семейным причинам пропустит выезд в Омск и нападающий екатеринбургского автомобилиста, американский однофамилец наставника «Авангарда» Рид Буше.

Hawk.ru