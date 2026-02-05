Погода в Омске на день сменится на некомфортную оттепель

Резкая смена температур ожидается в четверг.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске очень скоро потеплеет до нуля градусов. Об этом рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС. По данным специалистов, в четверг, 5 февраля, в регион придут температурные качели.

Ночью в Омской области ожидается до -12…-17 градусов, по юго-востоку до -22 градусов. Местами снег метель, на дорогах возможны снежные заносы и накат. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Днем в регионе тональность погоды сменится на резкое потепление, до 0…-5 градусов, местами до -10 градусов. При этом велика вероятность осадков, местами сильных. Ветер юго-западный, от 7-12 м/с до порывов в 15-18 м/с. Отдельные районы накроет метель, на дорогах отложение мокрого снега гололеда. На дорогах снежные заносы и накат. Можно предположить, что такая оттепель станет некомфортной для самочувствия омичей, особенно метеозависимых.

А уже в пятницу, 6 февраля, в Омской области вновь похолодает до привычных для февраля значений. Утром и вечером прогнозируется -12…-17 градусов.