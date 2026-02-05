Омская блогер впервые в России оспорит пост с распаковкой, признанный рекламой

Ася Сивоконева подала иск в Арбитражный суд.

omskinform.ru

Омская блогер Ася Сивоконева обратилась в Арбитражный суд. Она требует признать незаконным признание УФАС рекламой поста в соцсетях с распаковкой покупок. Антимонопольщики посчитали, что ролик привлекает внимание к некоей студии перманентного макияжа.

Заявление от блогера поступило 14 января прошлого года. Предварительное заседание намечено на 18 февраля нынешнего года.

Ранее предпринимательница рассказывала, что УФАС возбудил в отношении нее дело о публикации этого поста. С 1 сентября появление рекламных материалов в запрещенных на территории России соцсетях наказывается штрафом. Блогер опубликовала пост 3 сентября. На видео она показала кисть для макияжа.

Ася требует признать незаконным предписание ведомства от 18 декабря прошлого года. Если дело удастся оспорить, то это будет первый прецедент в России.