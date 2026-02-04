Хоценко анонсировал Мантурову создание крупного шинного завода в Омске

Объем инвестиций составляет порядка 50 млрд рублей.

Правительство России

В Омске собираются создать крупный шинный завод за 50 млрд рублей. Такими планами поделился сегодня, 4 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко после встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым в Москве.

Стороны обсудили итоги развития промышленности Омской области в прошлом году и планы на ближайшую перспективу.

Как отметил губернатор, индекс промышленного производства в Омской области достиг 103 процентов, положительная динамика сохраняется шестой год подряд.

По обрабатывающей промышленности регион входит в топ-20 субъектов Российской Федерации и занимает первое место в Сибирском федеральном округе.

На встрече глава региона рассказал о запуске трех крупных промышленных объектов с общим объемом инвестиций более 8 млрд рублей. Впрочем, конкретики как таковой не привел.

Кроме того обсуждалось создание в Омске нового шинного завода с объемом инвестиций порядка 50 млрд рублей, а также вопросы развития предприятий ОПК. Других деталей проекта не озвучивается.