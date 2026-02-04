В центре Омска внезапно и незаконно перекрыли улицу

Подрядчик сделал это самовольно и без предупреждения.

Фото: vk.com/55gibdd

Сегодня омичи сообщили в соцсетях о перекрытии улицы Госпитальной в границах транспортной развязки Фрунзенского моста. На информацию обратили внимание полицейские и выяснили, кто и зачем это сделал.

– Около 12:00 при строительстве подземного трубопровода подрядной организацией был перекрыт указанный участок и установлены бетонные блоки. Однако, согласно утвержденному проекту организации дорожного движения на период введения временных ограничений – срок перекрытия составлял не более 10 дней с 01.01.2026 по 11.01.2026, – сообщили в Госавтоинспекции.

На подрядчика составили протокол по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения). Компании грозит штраф от 20 000 до 300 000 рублей.

Также компании выдали предписание о демонтаже бетонных блоков. Проезд уже открыли.