Накопления омичей достигли 490 миллиардов рублей

Такой сумма была в начале нового года.

omskinform.ru

По данным на 1 января, на счетах и вкладах омичей хранилось больше 490 млрд рублей. За год эта сумма выросла на 17 %.

– Чтобы правильно оценить доходность вклада, нужно учитывать не прошлую, а будущую инфляцию. По прогнозу, в этом году она опустится до 4–5 % и стабилизируется вблизи 4 % в дальнейшем. При этом в нашем регионе в конце прошлого года инфляция уже находилась в районе 5 %. А многие банки предлагали по вкладам порядка 15 % годовых. Очевидно, что те проценты, которые получит вкладчик в конце срока, не только компенсируют рост цен за это время, но и позволят заработать, – рассказал управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов.

Он также отметил , что когда люди больше откладывают и меньше тратят, спрос на товары и услуги снижается. Благодаря этому рост цен замедляется. Чтобы сдерживать инфляцию, Банк России и удерживает высокую ключевую ставку.