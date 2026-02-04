У жильцов еще одной омской двухэтажки изымают квартиры

Здание в Ленинском округе снесут.

Фото: 2ГИС

Омская мэрия издала постановление об изъятии квартир у жильцов дома № 4 по улице Волго-Донской. Для муниципальных нужд также изымут земельный участок под зданием.

Отметим, что эту кирпичную двухэтажку 1955 года постройки в 2017 году признали аварийной. Дом собираются снести по решению суда, а собственникам квартир выплатят компенсации или предложат другое жилье.

Отметим, что это не первый в этом году дом, который собираются снести.