Два омских отеля вошли в список лучших в стране

Гостиницы высоко оценили посетители.

omskinform.ru

Два омских отеля вошли в топ лучших в 2025 году по версии сервиса «Яндекс Путешествия». Премию «Приятно оставаться» получили «Космос» и «Турист».

Оба получили 5.0 баллов по отзывам клиентов. «Космос» собрал 1250 таких отзывов, а «Турист» – 2145.

Отметим, что всего в список лучших вошли 620 отелей из 68 регионов России.