Окулов побил рекорд Буше в омском «Авангарде»

Он заработал уже 31 очко в большинстве.

Константин Окулов обновил рекорд «Авангарда» по количеству результативных баллов, заработанных в большинстве. Сейчас у нападающего 31 (7+24) очко, полученное при реализации лишнего.

– Он – настоящий конвейер для шайб в большинстве, – прокомментировали это достижение в пресс-службе клуба.

Предыдущий рекорд принадлежит уже покинувшему клуб Риду Буше, который теперь выступает за «Автомобилист». За 64 игры в сезоне 2023/2024 он заработал 29 (19+10) очков.

