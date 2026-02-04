Омскому депутату Гомолко могут дать реальный срок – источники

Статья о мошенничестве в силовых структурах считается «посадочной».

В Омске близится к концу судебное разбирательство по уголовному делу действующего депутата горсовета Инны Жицкой (Гомолко), экс-депутата Заксобрания Дарьи Бикмаевой, а также бывшего помощника депутата Евгения Толстопятова.

Как сообщалось ранее, в Центральном райсуде начались прения сторон. Гособвинитель потребовал реальные тюремные сроки для всех троих обвиняемых. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, с 14 октября 2021 по 22 декабря 2023 года Жицкая и Бикмаева фиктивно трудоустроили своего знакомого Толстопятова в качестве помощника депутата. Мужчина трудовые обязанности не исполнял, а зарплату отдавал депутатам. Ущерб от их действий оценивается в 1,8 млн рублей.

Гособвинитель предложил дать организатору схемы Жицкой шесть лет тюрьмы, другим фигурантам – по 4 года лишения свободы в колониях общего режима, а также штрафы в размере 700 и 500 тыс. рублей соответственно.

Бикмаева и Толстопятов признали свою вину, а Жицкая продолжает отрицать предъявленные ей обвинения.

Завтра, 5 февраля, состоится заседание, где сторона защиты и подсудимые выступят с последним словом. По сведениям источников «Омск-информа», велика вероятность, что громкое дело закончится реальными сроками для народных избранниц.

– В последнее время по этой статье дают реальные сроки. Такой приговор вполне вероятен, – заявил редакции источник, близкий к силовым структурам.

Другой собеседник «Омск-информа» также склоняется в сторону этой версии.

– Там вполне серьезные обвинения. По моим данным, во время следствия Жицкая не взаимодействовала с силовыми структурами, а уезжала в ДНР на склады с гуманитарной помощью, – сказал инсайдер.

Третий источник убежден, что на фоне борьбы с коррупцией, ведущейся на федеральном уровне, этот случай может стать показательным. Однако решение в любом случае за заместителем председателя Центрального райсуда Сергеем Бучаковым.

Вердикт может быть вынесен уже завтра. «Омск-информ» будет следить за развитием событий.