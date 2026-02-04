В Омске произошло тройное ДТП с участием КамАЗа

В аварии никто не пострадал.

Фото: vk.ru/aomsk

Сегодня, 4 февраля, около 14:00 в микрорайоне Амур-2 на окраине Омска произошло массовое ДТП. Как сообщили местные жители в соцсетях, авария случилась перед пешеходным переходом.

На кадрах видно, что в ДТП участвовали КамАЗ, «газель» и легковой автомобиль. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе полиции, причиной инцидента стало несоблюдение безопасной дистанции участниками дорожного движения.

Несмотря на массовый характер столкновения, в аварии никто не пострадал.