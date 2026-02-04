«Белый список»: в Омске станет больше сайтов, работающих без интернета

В России расширили «белый список». Как сообщили сегодня в Министерстве цифрового развития, теперь в условиях ограничения интернета ради безопасности у россиян будут работать онлайн-банки, СМИ, службы доставки и др.
Список:
- банки ВТБ и ПСБ;
- службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат»;
- СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсантъ» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;
- сервисы налоговой (ГИС ЖКХ);
- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;
- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
- онлайн-кассы «Эвотор»;
- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
- компания «Росагролизинг»;
- сеть магазинов «Детский мир»;
- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»
- маркетплейс «Мегамаркет»;
- региональные сервисы и сайты правительств субъектов РФ.
Ранее в этот список уже включили Почту России, Альфа-Банк, 2ГИС, РЖД, Gismeteo и некоторые другие СМИ.