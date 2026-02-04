Омск-Информ
·Политика

«Белый список»: в Омске станет больше сайтов, работающих без интернета

К ним относятся банки, СМИ и доставки.

В России расширили «белый список». Как сообщили сегодня в Министерстве цифрового развития, теперь в условиях ограничения интернета ради безопасности у россиян будут работать онлайн-банки, СМИ, службы доставки и др.

Список:

  • банки ВТБ и ПСБ;
  • службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат»;
  • СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсантъ» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;
  • сервисы налоговой (ГИС ЖКХ);
  • железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;
  • операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
  • онлайн-кассы «Эвотор»;
  • мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
  • компания «Росагролизинг»;
  • сеть магазинов «Детский мир»;
  • сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»
  • маркетплейс «Мегамаркет»;
  • региональные сервисы и сайты правительств субъектов РФ.

Ранее в этот список уже включили Почту России, Альфа-Банк, 2ГИС, РЖД, Gismeteo и некоторые другие СМИ.

