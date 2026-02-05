Одноклассники становятся мишенью: почему в школьниках проснулось желание убивать

По России прокатилась волна нападений на школы.

Эпидемия инцидентов с применением оружия в школах захлестнула российские города. Банальная агрессия, свойственная возрасту, переросла в жажду убийств. И неважно, кто под прицелом – педагог, не поставивший пятерку, или одноклассник, который обижает.

Не спасают металлоискатели и охрана на входе, с собой несут ножи, другое оружие, взрывчатку. Или как 4 февраля в Красноярске, где школьница принесла бутылку с бензином, чтобы поджечь сверстников. В результате пятеро детей оказались в ожоговом центре.

План убийства

Омская область, к сожалению, не исключение. Так, в Тюкалинске судом взят под стражу 14-летний подросток, который планировал убийства в своей школе. Случай редкий, оттого и резонансный. Как оказалось, мальчик поддерживал насильственную идеологию организации «Колумбайн» – жуткий деструктивный культ, связанный с бойней, устроенной в 1999 году двумя учениками старших классов в штате Колорадо. Тогда погибли 13 человек.

Молодой человек из Сибири целенаправленно искал информацию об этом в интернете, а также участвовал в обсуждении ранее совершенных массовых убийств в школах.

– Также им были приобретены тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой террористической организации, разработан план для совершения с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников образовательного учреждения, – рассказали в пресс-службе судов.

Несовершеннолетнему грозит ответственность по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, сроки наказания по этой статье высокие, несмотря на то что уголовная ответственность по ним наступает с 16 лет.

Волна агрессии

Серия инцидентов с применением оружия прокатилась волной по российским школам. Все началось в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге, где ученик девятого класса ударил ножом свою учительницу из-за конфликта по поводу оценки, а после попытался покончить с собой. На сутки позже в Московской области вооруженный ножом и перцовым баллончиком опять же девятиклассник напал на детей. В результате погиб 10-летний мальчик, ранены еще двое детей и охранник.

В 2026 году произошли нападения в Нижнекамске, Уфе, Кодинске и Красноярске. 22 января семиклассник лицея в Нижнекамске ранил ножом сотрудницу учреждения. Подросток пошел на убийство из-за мести, впечатлившись гибелью подруги. Он надел маску, тактические перчатки и разгрузку (специальный жилет), в его руках были нож и сигнальный пистолет. Мальчика пыталась остановить уборщица, которая подняла тревогу. Он выстрелил в нее и ударил ножом.

3 февраля в Уфе ученик девятого класса устроил стрельбу в гимназии. Подросток заранее выбрал для нападения день проведения учебной тревоги и использовал пластмассовый пистолет, а также петарду. В тот же день в школе № 4 Кодинска Красноярского края семиклассница устроила поножовщину. Девочка пыталась напасть на учителя и ранила девочку из параллельного класса.

Сегодня, 4 февраля, уже в самом Красноярске 14-летняя девочка бросила в кабинет, где находились другие ученики, горящую тряпку, после чего ударила нескольких ребят молотком.

По следам трагедий вновь решили проверить учебные заведения по всей стране. И если рамку на входе обследовать легко, то психологический климат в школе оценить сложно. Искать ответственных кажется задачей почти невыполнимой, кто виноват, что подростки такие агрессивные, семья или школа, – вопрос вечный.

Залезть в голову ребенка

Трагедии можно было остановить, нужно лишь вовремя распознать опасные мысли и планы ребенка. Правда, кто это должен был сделать – школа или семья?

Например, в Нижнекамске 13-летний школьник писал в соцсети, что может прийти 1 сентября с молотком и ножом, в день нападения намекнул, что «сегодня будет вечеринка». Башкирский подросток также был активен в соцсети, писал обо всем, чем недоволен. Как правило, подросток – это ребенок, который говорит вслух о своих планах.

Скулшутеры любят «манифесты», в которых указывают обидчиков, делятся радикальными размышлениями. Какие сайты подросток посещает, должен знать родитель. Насторожиться следует чрезмерным увлечением оружием, запрещенкой, насилием. Постит у себя странные высказывания. Ребенка обижают, не обращать внимания на его жалобы становится опасным, и все это – повод обратиться к психологу.

– На консультацию к психологам в Омске не ходят, у многих настороженное отношение. К сожалению, многие не различают психологов и психиатров, – говорит психолог социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Забота» Галина Никишева. – Еще одна проблема, а где найти психолога, ведь во многих школах их нет вообще, потому что зарплата очень низкая. Есть проблемы с родительской некомпетенцией, у детей сейчас другие ценности в голове, им не хватает глубинного ценностного восприятия этого мира. И к подростковому возрасту он должен владеть самоконтролем, например, адекватно воспринимать критику.

Тем временем, в Общественной палате РФ предложили школьников, регулярно участвующих в буллинге, переводить в спецучреждения.

– Ученики должны понимать, что это недопустимо. А если кто-то не способен понять, значит, ему это должны объяснять в других учреждениях, – заявил первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян.

Особенностью последних инцидентов было то, что под удар попали учителя. Профессию пытаются сейчас популяризировать, однако она становится опасной. О травле педагогов высказался в том числе депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.

– На мой взгляд, проблема травли, или так называемого буллинга, не столько юридическая, сколько социально-нравственная, – считает депутат Госдумы от Омской области. – Один из факторов – это социальное неравенство. Как правило, травят все-таки детей не из самых обеспеченных семей. Мало того, опрос Высшей школы экономики показывает, что нередко учителей, точнее учительниц, травят по принципу материального положения. Девочки-подростки, вообразившие себя новыми русскими, издеваются над учительницей, которая ходит на уроки в одном и том же наряде.

В Минпросвещения РФ с такими ситуациями решили бороться с помощью дисциплинарных правил: с 1 сентября будет введена оценка по поведению в школе. Будет ли эта мера действенной, трудно сказать. Наверное, когда за буллинг можно будет вылететь из школы, многих подростков это заставит задуматься.