Страх идет на пользу: омские онкологи оценили тревожных пациентов

Специалисты рассказали о грани между заботой о себе и ипохондрией.

Фото: Freepik.com

Омские врачи и эксперты нашли плюсы в настороженности людей, которые при любом недомогании сразу бегут к онкологу. Главный врач БУЗОО «Клинический онкологический диспансер», главный внештатный онколог минздрава Омской области Андрей Доронин, отвечая на соответствующий вопрос «Омск-информа», сообщил, что сейчас люди делятся на два лагеря: одни совсем игнорируют походы к врачу, а другие очень сильно переживают за здоровье. По словам медика, привычка проверять себя при малейших сомнениях помогает находить болезни на самых ранних стадиях.

– В целом эта тенденция положительная, потому что люди чем внимательнее относятся к своему здоровью, тем более высока вероятность обнаружить какие-то заболевания на ранних проявлениях и более эффективно начать лечение, – сказал Доронин на пресс-конференции в Доме журналистов.

Эту позицию поддержал врач-онколог отделения хирургических методов лечения онкоурологии БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» Иван Сихвардт, напомнив, что многие опасные заболевания, например рак предстательной железы, часто протекают без симптомов. В таких случаях обычный анализ крови, на котором настоял обеспокоенный пациент, может спасти жизнь.

– Когда пациент обращается просто элементарно, доктор назначает ему анализ крови, и отсюда уже потом начинается дальнейшая диагностика. Я думаю, для тех пациентов, которые обеспокоены своим здоровьем, это идет на пользу, – отметил врач.

Хирург-онколог, ассистент кафедры госпитальной хирургии им. Н. С. Макохи ОмГМУ, врач-онколог центра амбулаторной онкологической помощи МСЧ № 7 Максим Набока добавил, что в регулярных проверках для собственного спокойствия нет ничего плохого.

– Есть такие пациентки, которые лучше отдадут деньги в частной клинике за маммографию, УЗИ, все проверят и будут спокойно спать, спокойно дальше функционировать, – поделился своим опытом онколог.

Также Набока посоветовал омичкам найти постоянного врача, который будет знать историю пациентки и наблюдать ее в динамике.

В свою очередь, клинический психолог, руководитель онкослужбы фонда «Обнимая небо» Екатерина Сидорова призвала соблюдать баланс. По ее словам, важно отличать здоровую заботу о себе от канцерофобии (навязчивого страха заболеть раком) или ипохондрии.

– Если пациент ходит кругами после излечения и это мешает его жизни, то важен контекст и глубина этого действа: насколько часто он это делает, еще какие-то сопутствующие моменты. В таких случаях может помочь квалифицированный медицинский психолог, – указала эксперт.

Специалисты посоветовали внимательно прислушиваться к организму, но не давать тревоге брать над собой верх. Регулярные чекапы и внимание к сигналам организма – это норма, но они не должны превращаться в навязчивую идею.