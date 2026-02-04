Новую омскую школу сдавали в эксплуатацию с трещинами в подвале

Из-за поздней реакции Госстройнадзора за это никого не накажут.

В прошлую пятницу, 30 января, Арбитражный суд Омской области рассматривал иск Госстройнадзора к Управлению капитального строительства. Дело касалось школы в микрорайоне Серебряный Берег.

Из документов следует, что 3 декабря специалисты провели проверку, чтобы выяснить, устранили ли в здании ранее выявленные нарушения. В их числе были трещины в стенах подвала школы, монолитные балки вместо сборных, отсутствие между перекрытиями слоя для равномерного распределения нагрузки. Однако предписание, выданное еще в марте, так и осталось неисполненным.

Госстройнадзор пытался через суд наказать Управление капитального строительства штрафом за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Однако суд не стал этого делать из-за истечения срока давности. Этот срок истек 14 декабря.

Напомним: школу в микрорайоне Серебряный Берег начали строить в 2022 году. Изначально планировалось завершить работы в 2024 году. Однако первый подрядчик «Капитал Развитие» не справился. Контракт отдали компании «Русстрой». В итоге здание сдали в эксплуатацию только к концу января.