Омичка копила и скрывала деньги, лишь бы не платить алименты на дочь

Только через несколько лет женщина раскаялась.

Судебные приставы рассказали, как побудили 33-летнюю омичку заплатить алименты и восстановить общение с дочерью. На это потребовалось несколько лет.

Как сообщили в УФССП, еще в 2022 году 13-летняя девочка оказалась в детском доме. Ни мать, ни отец не занимались ее воспитанием, вели асоциальный образ жизни. Мать лишили родительских прав и обязали платить алименты. Однако женщина от выплат уклонялась, не навещала ребенка и даже не звонила.

Когда долг превысил 400 тысяч рублей, женщину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Ее отправили на обязательные работы. Однако омичка и после этого не стала платить. Тогда дознаватель возбудил на нее уголовное дело. И женщина начала проявлять интерес к дочери, которая к тому моменту уже была студенткой колледжа.

Пока шло судебное разбирательство, мать, которая неофициально работала на производстве корпусной мебели, погасила долг по алиментам. Со своих накоплений женщина выплатила 450 тысяч рублей.

После этого омичку освободили от уголовной ответственности. Кроме того, как сообщают приставы, мать и дочь теперь поддерживают добрые отношения.