В омской школе отказались бесплатно кормить дочь военнослужащего

Матери девочки пришлось обратиться в прокуратуру.

Омичка обратилась в прокуратуру с жалобой на директора школы, где учится ее дочь. Девочке отказали в бесплатном питании, несмотря на то что она является дочерью военнослужащего. Как сообщили в прокуратуре, отказ руководство учебного заведения аргументировало тем, что военнослужащий подписал контракт с Минобороны в другом регионе.

Прокуратура не согласилась с таким решением и обратилась в суд. Судья удовлетворил требование в полном объеме. Школу обязали бесплатно кормить девочку.

