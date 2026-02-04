На омича завели уголовное дело из-за списывания на экзамене

Мужчина воспользовался микронаушником и смарт-часами.

Фото: vk.com/55mvd

Житель Омской области попался на списывании во время экзамена на права в Госавтоинспекции. Как сообщили сегодня в полиции, нарушителем был 45-летний мужчина из Марьяновского района.

Ранее омича лишили прав за пьяное вождение. Когда он пришел в ГИБДД, чтобы вновь сдать теоретическую часть экзамена, он решил использовать гаджеты, а именно смарт-часы и микронаушник.

Однако во время экзамена сотрудник ГИБДД заметил, что мужчина постоянно двигает рукой. В результате обман раскрылся.

На мужчину составили протокол за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ).