Омский онколог рассказал, когда врачи могут не обнаружить у пациентов рак

Хирург-онколог, ассистент кафедры госпитальной хирургии им. Н. С. Макохи ОмГМУ, врач-онколог Центра амбулаторной онкологической помощи МСЧ № 7 Максим Набока указал на опасность полагаться исключительно на ежегодные медицинские осмотры при диагностике рака молочной железы.
Специалист пояснил, что многие пациенты недооценивают регулярный самоосмотр груди. Даже прохождение маммографии ежегодно не гарантирует обнаружения опухоли на ранней стадии, особенно если рост образования проходит стремительно.
– Вчера приходила пациентка, она прошла маммографию в августе, а в декабре сама у себя обнаружила опухоль. Это связано с тем, что есть новообразования, которые достаточно быстро прогрессируют. В интервале между маммографиями женщина сама может обнаружить у себя очаговое образование, – рассказал Набока на пресс-конференции в Доме журналистов.
Врач порекомендовал каждой женщине осуществлять ежемесячный осмотр молочных желез и незамедлительно обращаться к врачу при появлении любых необычных изменений.