Пилот, посадивший самолет с омичами в поле, высказался о приглашении на работу в Азию

Уральские авиалинии

Бывший пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, посадивший самолет Сочи – Омск в поле, подтвердил, что его позвали работать в Азию. Однако подробности он не раскрывает.

– Да, так и есть. Куда именно – говорить не буду, – цитирует Белова «РИА Новости».

Он также добавил, что в «Уральских авиалиниях» некоторые коллеги дали ему «негативный отзыв».

Напомним, что инцидент с самолетом произошел 12 сентября 2023 года. Борт не смог сесть в Омске из-за неисправности и направился в Новосибирск. Однако топливо стало заканчиваться, и экипаж решил садиться в поле.

После инцидента пилота уволили. Ранее сообщалось, что теперь Белов работает курьером. Однако он надеется, что найдет работу пилотом в России и в Азию ему переезжать не придется.