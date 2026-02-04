Омск-Информ
·Общество

Главный омский онколог рассказал, можно ли определить предрасположенность к раку одним анализом

Создать такой тест сейчас невозможно по ряду причин.

Главный врач БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» и главный внештатный онколог Минздрава Омской области Андрей Доронин заявил, что на данный момент не существует теста, с помощью которого можно точно определить предрасположенность конкретного человека к развитию какого-либо вида рака.

Специалист отметил, что термин «рак» объединяет большое количество разных заболеваний, имеющих разные причины возникновения и течение болезни. Единого лабораторного исследования, способного однозначно выявить склонность к онкологическим заболеваниям, на сегодняшний день не существует.

– Со стороны обывателей рак – это одно заболевание, со стороны ученых и профессионалов – это очень большая группа заболеваний, которые и обусловлены разными причинами, и проявляют себя по-разному, и течение заболевания различное. И поэтому единого такого анализа его не существует, – заявил онколог на пресс-конференции в Доме журналистов.

Доронин уточнил, что существуют такие виды анализов, как онкомаркеры, однако повышение их уровней лишь сигнализирует о необходимости дополнительного обследования в каком-либо направлении.

– Это обследование лишь может указать направление, в котором нужно внимательнее разобраться, – уточнил врач.

Кроме того, по словам Доронина, даже наличие генетической предрасположенности не гарантирует обязательное развитие опухоли. Решающую роль, по словам врача, все равно играет целый комплекс факторов.

