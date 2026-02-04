Омичам рассказали, может ли рак возникнуть из-за стресса

Как отмечают специалисты, из-за стресса иммунитет перестает «видеть» раковые клетки.

Фото создано при помощи ИИ

Клинический психолог и руководитель онкослужбы фонда «Обнимая небо» Екатерина Сидорова заявила об отсутствии научных доказательств прямой связи между стрессом и развитием раковых заболеваний. По словам эксперта, стресс сам по себе не вызывает рак, поскольку это многофакторное заболевание. Однако постоянное перенапряжение способно ослаблять иммунную систему.

– Стресс может ослабить иммунную систему, которая распознает раковые клетки, имеющиеся у каждого из нас, – сказала Сидорова на пресс-конференции в Доме журналистов.

В свою очередь, хирург-онколог, ассистент кафедры госпитальной хирургии им. Н. С. Макохи ОмГМУ, врач-онколог Центра амбулаторной онкологической помощи МСЧ № 7 Максим Набока добавил, что стресс влияет на нервную, эндокринную и иммунную системы, вызывая их дисбаланс.

По его словам, хронические стрессы приводят к активации симпатоадреналовой системы и повышенному уровню кортизола, что также негативно сказывается на работе иммунной системы.

– Иммунитет бывает разный: противовирусный, противомикробный, противогрибковый и в том числе противоопухолевый. И в зависимости от того, какое звено иммунитета проседает, то и реализуется, – уточнил врач.

Специалисты добавили, что для поддержания нормального функционирования всех систем организма обязательно нужно формировать стрессоустойчивость и заботу о своем здоровье.