Работаем даже больными: в Госдуме готовят новый законопроект о гибком больничном

Сотрудники смогут выполнять обязанности в облегченном режиме без обычного листка нетрудоспособности.

Фото: Freepik.com

В Госдуме готовится законопроект о гибком больничном, который позволит сотрудникам во время болезни выполнять свои обязанности дистанционно. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

– Есть несколько предложений, в том числе про адаптивный больничный. В ближайшее время инициативу планируется внести на рассмотрение Госдумы, – поделился Нилов.

По словам председателя, законопроект предусматривает индивидуальный подход к временной нетрудоспособности: работники, способные продолжать трудиться при легкой болезни, смогут получать адаптивный больничный.

В проекте предлагается дополнить Трудовой кодекс статьей «Временный адаптивный режим труда», которая позволит заболевшим или травмированным работать в облегченных условиях, включая дистанционную работу, без оформления листка нетрудоспособности. Решение о режиме будет фиксироваться в медицинском заключении.