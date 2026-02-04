В Омске 70 % рентгенкабинетов не соответствуют нормам

Новые нормы СанПиНа приняли в прошлом году.

Изображение создано ИИ

Сегодня, 4 февраля, пресс-служба ФБУ «Омский ЦСМ» проинформировала общественность о семинаре, посвященном изменениям в нормативных актах, регулирующих радиационную безопасность в медицинских учреждениях. Семинар организован в связи с принятием новых санитарных правил и норм (СанПиН 2.6.4115-25), вступивших в силу с 1 сентября 2025 года.

Начальник отдела поверки и калибровки средств измерения радиотехнических величин и ионизирующего излучения Елена Швырова подчеркнула значимость введения новых параметров учета радиационного воздействия на организм пациента.

– Все сводится к тому, что все рентгеновские аппараты должны быть оснащены дозиметрами. В приложении № 10 перечислены параметры, которые нужно определять при испытаниях по разным типам аппаратов. Для всех аппаратов необходимо фиксировать наличие или отсутствие средства измерения дозы. В протоколы необходимо включать все пункты, – рассказала Швырова.

Подробности изменений изложила Юлия Войнова, врач по радиационной гигиене Центра независимых экспертиз. Эксперт обратила внимание на то, что действующие ранее санитарные правила были приняты в 2003 году и утратили актуальность, а замена их новыми правилами состоялась только в 2025 году. Правила поменялись, а омские рентгенкабинеты – нет. По словам Войновой, около 70 % омских рентгенов не соответствуют требованиям.

– Правила давно не обновлялись. Был СанПиН 2.6.1.1192-03 2003 года. И получается, что он отменен только в 2025 году. Правила, которые действуют в настоящее время, очень сильно отличаются от того, что было раньше. Стало понятно, что порядка 70 % рентгеновских кабинетов не соответствуют новым правилам и нужно привести их в соответствие, – рассказала Войнова.

Эксперты Омского ЦСМ указали, что особое внимание уделяется правильному расположению кабинетов и техники согласно утвержденной документации, прошедшей государственную санитарно-эпидемиологическую проверку. Подготовкой необходимой документации занимаются специализированные лицензированные организации, уполномоченные Роспотребнадзором.

«Омск-информ» обратился за официальным комментарием по теме в Минздрав Омской области.