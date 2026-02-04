Хоценко сообщил о газификации девяти поселков Большереченского района

Глава региона оценивает в целом потенциал газификации населенных пунктов более чем в 7 тыс. новых абонентов.

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области продолжается реализация поручения президента РФ Владимира Путина о наращивании внутреннего потребления газа и программы социальной газификации, поддержанной партией «Единая Россия». Так, в Большереченском районе подан газ на газораспределительную станцию «Ингалы», построенную по программе газоснабжения и газификации региона ПАО «Газпром». Введены в эксплуатацию три межпоселковых газопровода общей протяженностью 57 км, а также 54,5 км внутрипоселковых сетей. Создана техническая возможность для газоснабжения более 670 домовладений в девяти населенных пунктах Большереченского района.

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, реализуемый проект является частью системной работы по газификации севера региона.

– Мы последовательно выполняем поручение президента по газификации новых населенных пунктов. В прошлом году магистральный газ впервые пришел в Большеречье, затем – в Тарский, Тевризский и Знаменский районы, где он заменил газ с Тевризского газоконденсатного месторождения, из-за снижения добычи которого долгое время возникали перебои, и сейчас эта проблема устранена. Построенные газопровод и ГРС в Ингалах позволяют газифицировать девять населенных пунктов, подключать социальные объекты и жилые дома. Эту работу будем продолжать, – подчеркнул глава региона.

Специалисты АО «Омскоблгаз» уже приступили к пуску газа жителям села Старокарасук Большереченского района. Одним из первых было газифицировано домовладение семьи участника СВО Никиты Коваленко – он стал 300-тысячным абонентом «Газпром межрегионгаз Омск», подключенным к природному газу в Омской области. По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Евгения Еловика, от жителей населенных пунктов, газифицируемых от ГРС «Ингалы», поступило более 200 заявок на догазификацию, заключено 186 договоров. На сегодняшний день подключено 25 домовладений в селе Старокарасук. Работы по пуску газа продолжаются по мере готовности домовладений.

Губернатор Омской области оценивает в целом потенциал газификации населенных пунктов более чем в 7 тыс. новых абонентов, которые могут быть подключены в ближайшие годы. Это жители, которые ранее вообще не имели газа. На сегодняшний день уже подано более 4 тыс. заявок.