Полицейский сбил ребенка: Бастрыкин поручил ускорить расследование старого ДТП

Следком расследует это дело с лета 2024-го.

Omskinform.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил омскому следкому ускорить расследование ДТП, произошедшего год назад. Жалоба поступила от омички, недовольной ходом расследования дела о получении ее дочерью серьезных увечий в результате аварии.

По предварительным данным следствия, в ноябре 2024 года сотрудник правоохранительных органов, управляя автомобилем, совершил наезд на 14-летнюю девочку, пересекавшую дорогу на улице Лисицкого в Омске. Водитель оставил место происшествия, не оказав помощь пострадавшей, в результате чего девочка была доставлена в больницу с тяжелыми травмами, требующими длительного лечения.

Организацией досудебного расследования данного уголовного дела занимается Следственное управление Следственного комитета по Омской области с июня 2024 года. Дело вызывает беспокойство заявителя своим затягиванием сроков.

Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу поручением руководителю омского следственного управления Виталию Батищеву организовать судебную экспертизу в федеральном экспертном центре Следственного комитета России и ускорить расследование. Исполнение поручения, а также ход расследования уголовного дела взяты под личный контроль центрального аппарата ведомства.