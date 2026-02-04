Бывшие павильоны «Флоры» отремонтируют под музей Достоевского за 41 млн рублей

Переоборудовать помещения будет компания из Омска.

министерство культуры Омской области

Омский государственный литературный музей имени Ф. М. Достоевского заключил контракт на проведение капитального ремонта выставочного павильона № 1б на улице Победы. Контракт достался омскому ООО «Глобал».

Павильон, нуждающийся в ремонте, расположен в Выставочном сквере напротив главного корпуса музея. Ранее помещение использовалось для демонстрации тематической экспозиции «Флора». Ремонт должен быть завершен до 15 ноября 2027 года. Основные работы включают замену кровли, реставрацию стен и полов, а также восстановление внутренних коммуникаций.

Стартовая цена контракта составляла 46,2 млн рублей, победителем стала компания ООО «Глобал», предложившая цену в 41,6 млн рублей. Всего в конкурсе участвовало шесть компаний, одна из которых отказалась от участия.

Компания ООО «Глобал» была создана в Омске в феврале 2017 года единственным учредителем Дмитрием Балобановым. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

Напомним, что бывшие павильоны омской выставки «Флора», расположенные на территории Выставочного сквера, переданы Омскому государственному литературному музею им. Ф. М. Достоевского в собственность в 2020 году, тогда же руководство музея обратилось к архитекторам с предложением разработать проект реновации помещений для нужд учреждения: фонды музея давно не помещаются в доме бывшего коменданта Омской крепости де Граве.