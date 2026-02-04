В Омске по-прежнему господствует морозная погода

Днем температура опустится до -16 °C.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в среду, 4 февраля, в Омске и Омской области ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит -11…-16 °C.

Существенных осадков не прогнозируется, однако местами возможна изморозь, а на дорогах - гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В ночь на четверг, 5 февраля, погода ухудшится. Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет снег. Температура по области понизится до -12…-17 °C, по юго-востоку - до -22 °C.

Синоптики предупреждают о метели, гололедице и снежных заносах на дорогах. Ветер сменит направление на юго-восточный и южный, его скорость составит 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 18 м/с. Атмосферное давление также будет падать.