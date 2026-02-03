Самые «дремучие» уголки Омской области подключат к интернету

Тема обсуждается на федеральном уровне.

Omskinform.ru

Сегодня, 3 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максутом Шадаевым. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале.

– Выразил благодарность Максуту Игоревичу и всей команде Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России за внимание к нашему региону, – рассказал Хоценко в своем телеграм-канале.

В ходе встречи были подняты вопросы реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Омской области. В прошлом году благодаря этой инициативе более 27 тысяч жителей сельской местности региона получили качественный доступ к интернету и мобильной связи.

Губернатор отметил, что дальнейшее тесное сотрудничество с Министерством цифрового развития позволит решить задачу по обеспечению надежной связью даже самые труднодоступные населенные пункты Омской области.

Еще одной темой беседы стало обсуждение планов по модернизации отделений «Почты России» на территории Омской области, а также внедрение отечественного мессенджера МАХ. Как ранее отмечал Хоценко, сейчас количество зарегистрированных пользователей национального мессенджера превысило полмиллиона жителей региона.