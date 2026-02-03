В Омской области появилось еще одно объединение строителей

Ростехнадзор официально зарегистрировал ассоциацию «Строители Омской области» в Государственном реестре саморегулируемых организаций.
Ассоциация стала четвертой строительной СРО в Омской области, осуществляющей регулирование и контроль в сферах инженерно-изыскательных работ, архитектурно-проектировочной деятельности, возведения, реконструкции, капремонта и демонтажа сооружений капитального строительства.
Ассоциация имеет право выполнять работы на объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии, а также особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.
Инициатором создания Ассоциации «Строители Омской области» стал Артем Шаройко, генеральным директором новой организации назначен назначен Андрей Коротков. Ранее Коротков возглавлял исполнительную дирекцию иной саморегулируемой организации строительного профиля – «Союз строителей Омской области» – с мая 2022 по апрель 2025 года.
Всего в Омской области зарегистрировано четыре строительные саморегулируемые организации. Помимо новообразованной ассоциации «Строители Омской области» функционируют следующие объединения: «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» («СПАС»), имеющий около 117 активных членов, «Союз строителей Омской области», объединяющий 398 компаний, и «Ассоциация «Строители Омска», в состав которой входят 385 юрлиц.