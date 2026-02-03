На территории компании в Омской области произошел экологический коллапс

Часть участка, арендуемого предпринимателем, оказалась сильно загрязненной.

Фото создано при помощи ИИ

Росприроднадзор проводит судебную тяжбу с фирмой «Сибторг» из Москаленского района. Ведомство требует взыскания суммы ущерба почве, превышающей 22,68 млн рублей. Материалы дела опубликованы на сайте Арбитражного суда Омской области.

Одновременно с этим Комитет по управлению муниципальным имуществом Калачинского района подал аналогичный иск с требованием расторжения договора аренды земельного участка и осуществления мероприятий по восстановлению загрязненной земли.

Как выяснила судебная проверка, значительная территория в районе улицы Заречной города Калачинска оказалась загрязненной – речь идет о повреждении почвы на площади около 7,2 тыс. кв. м из общего объема арендуемого участка в 30,56 тыс. кв. м.

По решению суда подписанное сторонами мировое соглашение предусматривает проведение мероприятий по восстановлению испорченного участка до конца мая 2026 года. Арендный договор прекратит свое действие по взаимному соглашению сторон.

– Сторонами достигнуто соглашение о расторжении по взаимному согласию договора № АЗ-34-03ам/2020 аренды земельного участка, находящегося в собственности Калачинского муниципального района, расположенного в г. Калачинске, заключенного по результатам аукциона 03.11.2020, – сказано в материалах дела.

Стороны спора согласны с фактом загрязнения участка, однако сам виновник загрязнения остается неизвестным.

– Стороны не оспаривают факт наличия загрязнения земельного участка, площадь загрязнения 7 248,22 кв. м, совершенного неизвестным лицом. Истец не устанавливал причинителей вреда, – отметили в суде.

В деле также присутствует акт региональной службы Росреестра, подтверждающий факт ненадлежащего использования вышеуказанной территории арендовавшей фирмой «Сибторг». Проверка выявила факты неисполнения требований земельного законодательства: участок, предназначенный для производственных нужд, фактически не использовался по назначению, что образует нарушение статей Земельного кодекса РФ. В ведомстве напомнили, что землю, используемую не по назначению дольше трех лет, могут изъять принудительно.

Отметим, что основное направление деятельности компании «Сибторг» – оптовая торговля молочной продукцией, яйцами и растительными маслами. Директором и учредителем компании является Алексей Малахов.