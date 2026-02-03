В Омске закрыли точку с опасными морепродуктами

По словам продавцов, они торговали конфискованными на таможне товарами.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Сегодня, 3 февраля, администрация Омска сообщила о ликвидации несанкционированной точки продажи пищевых продуктов, обнаруженной в ходе рейда в Октябрьском округе. Проверка проводилась совместно с представителями правоохранительных органов.

Сотрудники обнаружили незаконную торговлю красной икрой, мороженой рыбой, орехами и молоком. Проверяющие зафиксировали отсутствие сопроводительных документов на предлагаемую продукцию, несоблюдение условий правильного размещения товаров.

Продавцы утверждали, что продают товары, конфискованные на таможне, поэтому цены низкие, однако в администрации отметили, что реализация такого товара невозможна.

– Таможенные органы не обладают полномочиями конфисковать товары, такое решение может принять только суд. Не совершайте ошибку, не приобретайте продукты питания с рук, на улице, – подчеркнул начальник экономики и потребительского рынка Октябрьского округа Виктор Колобков.

Представители муниципалитета напомнили жителям, что только суд вправе принимать решение о конфискации товаров, а таможенные органы такими полномочиями не наделены. Покупатели предупреждены о возможных негативных последствиях приобретения еды с рук на уличных лотках.

Напомним, что за ведение торговли в непредназначенных для этого местах предусмотрены штрафы: для частных лиц – от 2,5 до 5 тыс. рублей, для чиновников – от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 150 до 200 тыс. рублей. При повторном совершении штраф увеличивается.